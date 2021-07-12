Яшин уходит с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы

Глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин покидает должность. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», — говорится в публикации.

27 июля пройдут выборы нового главы района, команда Яшина выдвинет на этот пост Елену Котёночкину.

По словам мундепа, такое решение было принято в связи с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия и затем подтвердил Мосгорсуд. Он обжаловал это постановление.

«Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы. Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям», — заявил Яшин.

Он выразил надежду, что Котёночкина отлично себя проявит, укрепит доверие избирателей и обеспечит победу в 2022 году.

Также политик сообщил, что не планирует покидать Россию и будет дальше продолжать свою деятельность.