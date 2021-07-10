Вдова президента Гаити впервые прокомментировала убийство своего супруга

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства своего супруга, сообщает телеканал Haiti24.

«Я жива, но я потеряла мужа. Наемники убили президента, другие наемники хотят убить его мечту и его видение страны», — заявила Мартин.

По ее словам, убийцы действовали в интересах политических противников Жовенеля Моиза, которые хотели убить не только его, но и его проекты по улучшению бытовых условий граждан страны, а также планов провести референдум и организовать новые выборы.

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Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.