Россия ожидает изменения отношений с США после совместной резолюции по Сирии

Россия и США впервые представили в Совбезе ООН совместный проект резолюции, который единогласно поддержали другие страны — это может стать поворотным моментом в отношениях с Вашингтоном, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и Ближневосточный регион, но и весь мир в целом», — цитирует ТАСС постпреда.

После голосования Небензя выразил благодарность всем членам Совбеза, а американских коллег поблагодарил за то, что они работали «в духе договоренностей, достигнутых в ходе Женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена».

Ранее СБ ООН принял единогласно резолюцию продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи помощи в Сирию через КПП «Баб-эль-Хава» — срок работы КПП истекает 10 июля. Механизм перевозки был утвержден ранее — в соответствии с ним в Сирию поступает гумпомощь из Турции, при этом в разрешении Дамаска для ее доставки нет необходимости.

Соавторами документа стали Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила удовлетворение тем, что «США и Россия смогли сплотиться, чтобы поддержать инициативу, которая в течение 12 месяцев позволит помогать сирийскому народу». Это будет возможно при условии того, что генсек ООН спустя 6 месяцев представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.