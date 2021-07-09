В МИД обеспокоены возможным переносом боевых действий из Афганистана в Таджикистан

Москва обеспокоена тем, что боевые действия могут переместиться из Афганистана в Таджикистан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного «перелива» неприятностей на территорию наших союзников», — сказал он.

По его словам, Россия не будет предпринимать никаких мер, пока действия талибов (организация запрещена в России) не выходят за пределы Афганистана.

Ранее делегация радикального афганского движения «Талибан» заявила, что не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками Талибана, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.