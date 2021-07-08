Премьер Украины усомнился в завершении строительства «Северного потока — 2»

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии достроен не будет. Такое мнение он высказал на международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Слышны утверждения, что проект «Северный поток — 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа, но «Северный поток — 2» — «не экономический проект». Шмыгаль призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку — 2» и противиться такой возможности», так как, по его мнению, судьба проекта во многом зависит от позиции Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня Киев не рассматривает вопрос компенсаций после запуска газопровода «Северный поток – 2», однако власти страны имеют свою позицию на случай, если остановить проект не получится.