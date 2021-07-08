Лавров ответил на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможный ввод российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден, сообщает РИА «Новости».

«Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден», — сказал министр в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров также добавил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность оказания помощи Афганистану в случае нападения боевиков из этой страны.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что США выводят свои войска из Афганистана, признавая таким образом свое поражение.

Эскалация в Афганистане связана с активизацией деятельности «Талибана» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны американских войск. В частности, талибы захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз.

Ранее Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.