Байден отметил шесть месяцев после штурма Капитолия призывом бороться с ненавистью

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, спустя полгода после штурма Капитолия, призвал американцев сотрудничать друг с другом «во имя общего блага». Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Это не было инакомыслием. Это был беспорядок. Это создало экзистенциальный кризис и проверку того, сможет ли наша демократия выжить», — утверждает Байден.

По словам американского главы, спустя шесть месяцев можно сказать, что демократия действительно восторжествовала.

Как считает Байден, всем нужно продолжать работу, направленную на защиту демократии США.

Для этого нужны люди «доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи и экстремизму, которые привели к этому жестокому нападению», обращает внимание 46-й президент.

«Это требует, чтобы все мы работали вместе — демократы, республиканцы и независимые — во имя общего блага», — добавил Байден.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.

Также сообщалось, что в США был вынесен первый приговор за штурм Капитолия.