Володин назвал Путина в числе любимых политиков

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал любимых политиков, и в их числе — президента России Владимира Путина, сообщает kp.ru.

Первым в списке парламентарий назвал Петра Столыпина. Володин обратил внимание на то, что при нем город Саратов входил в тройку самых крупных городов империи после Москвы и Санкт-Петербурга, и в четверку — самых динамично развивающихся. Сенатор также подчеркнул, что, став председателем Совета Министров, Столыпин смог провести важнейшие реформы.

По словам Володина, «огромную роль» в становлении новой России сыграл премьер-министр страны в 1998–1999 годах Евгений Примаков.

«Он делал все, чтобы наша страна была сильной, в самое непростое время возглавил Правительство, сразу после дефолта», — дополнил спикер Госдумы.

Володин рассказал, что с Путиным его познакомил Примаков в 2001 году. Сенатор подчеркнул, что сегодня в мире нет политика сильнее Путина, и «вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что у него не было, нет и не будет президентских амбиций.