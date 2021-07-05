Володин назвал Путина в числе любимых политиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал любимых политиков, и в их числе — президента России Владимира Путина, сообщает kp.ru.

Первым в списке парламентарий назвал Петра Столыпина. Володин обратил внимание на то, что при нем город Саратов входил в тройку самых крупных городов империи после Москвы и Санкт-Петербурга, и в четверку — самых динамично развивающихся. Сенатор также подчеркнул, что, став председателем Совета Министров, Столыпин смог провести важнейшие реформы.

По словам Володина, «огромную роль» в становлении новой России сыграл премьер-министр страны в 1998–1999 годах Евгений Примаков.

«Он делал все, чтобы наша страна была сильной, в самое непростое время возглавил Правительство, сразу после дефолта», — дополнил спикер Госдумы.

Володин рассказал, что с Путиным его познакомил Примаков в 2001 году. Сенатор подчеркнул, что сегодня в мире нет политика сильнее Путина, и «вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что у него не было, нет и не будет президентских амбиций.