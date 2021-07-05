В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова возобновить авиасообщение с Китаем на основе принципа взаимности, передает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию.

«Была подчеркнута необходимость скорейшего возобновления авиасообщения на основе принципа взаимности», — сказали в Елисейском дворце.

Подчеркивается, что это стало возможным благодаря высоким темпам вакцинации в Китае и Европе.

Ранее россияне рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего. Опрос показал, что 20% ждут открытия границ с Италией, 10% хотели бы полететь в Таиланд, а 8% — в Испанию. Также россияне хотят поехать во Францию (5%), Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%), Германию и Японию (по 1,8%), Чехию и Финляндию (по 1,6%), Индию и Китай (по 1%).