Зеленский назвал выгодные Украине страны для дружбы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые он считает выгодными для дружбы. Список глава государства озвучил во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

В список вошли США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Турция, Китай, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия и Румыния. Вместе с тем Зеленский подчеркнул важность развития отношений со странами Азии и Африки.

В рамках своего выступления украинский президент также рассказал о грядущей встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, на которой планируется обсудить в том числе вопрос членства Украины в НАТО. По мнению Зеленского, Украина предприняла в этом направлении достаточно шагов.

Также политик напомнил о создании Киевом так называемой «Крымской платформы», которая продемонстрирует всему миру «реальное положение дел на полуострове».

Украина активно готовится к запуску «Крымской платформы», которая должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением».

Крым перешел под российскую юрисдикцию весной 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что плебисцит прошел в соответствии с международными нормами, однако страны Запада и Украина не признают его итогов.