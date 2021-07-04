В МИД Белоруссии сообщили о прогрессе в вопросе интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что республике и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом он сказал в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Глава кабмина отметил, что между российской и белорусской сторонами достигнут «существенный прогресс».

«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я нахожусь в плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России (Михаилом Мишустиным — «Газета.Ru»). Вице-премьеры фактически еженедельно взаимодействуют», — сказал Головченко.

Он выразил уверенность в том, что весь пакет союзных программ будет сформирован в оставшиеся месяцы.

Также белорусский премьер заявил, что благодаря этому будет создан новый план работы в Союзном государстве.

«Мы договорились, как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, администрирования налогов, их структуры», — сообщил Головченко.

По его словам, согласованный план действий позволит Москве и Минску «лучше и четче» понимать, как совместно развивать промышленность и сельское хозяйство двух стран.

«Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от таких проблем, как трата денег на создание одних и тех же компетенций», — добавил Головченко.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич заявил, что процесс становления Союза России и Белоруссии демонстрирует схожие черты в сравнении с развитием Европейского Союза (ЕС).

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых «дорожных карт».