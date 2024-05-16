Глава Севастополя раскрыл последствия ударов ВСУ ракетами ATACMS

Осколками сбитых украинских ракет ATACMS в Севастополе повредили дома и автомобиль. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, в одном из ТСН (товарищество собственников недвижимости) на Северной стороне осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны разрушились шесть окон.

При этом из людей никто не пострадал. Несдетонировавших взрывчаток пока не обнаружили. Развожаев призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 16 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха, одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области. Также уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника над Крымом, уничтожен один дрон над Брянской областью, один БПЛА над Калужской областью и два БПЛА над Тульской областью.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.