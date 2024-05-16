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В Приморье задержали организаторов незаконной миграции

ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии в Приморье

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Андрей Стенин/РИА Новости

В Приморье задержали группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть этнические таджики. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Всех задержанных поместили под стражу.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев призвал жестко пресекать выдачу мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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