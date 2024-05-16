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Рогов рассказал о цели наступления ВС РФ в Харьковской области

Рогов: наступление ВС РФ позволит создать санитарную зону в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. Его слова передает РИА Новости.

«Наступление (ВС РФ.— «Газета.Ru») позволит создать «санитарною зону» и отбросить врага от границ Белгородской области», — пояснил Рогов.

До этого французский журналист Винсент Эрвуэ назвал выход российских войск к окраинам Харькова тяжелым ударом по Украине.

По его словам, российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Балашов» рассказал, что российские артиллеристы группировки «Север» нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По словам офицера, артиллерийская подготовка проводилась массировано, что значительно упростило заход штурмовых групп.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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