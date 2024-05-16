Си Цзиньпин лично поздравил Путина с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин во время официальной встречи в Пекине поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

Глава КНР также заявил, что убежден, что Путин приведет Россию к большим достижениям в национальном развитии и возрождению.

В Пекине 16 мая начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.

Позже Путин и Си Цзиньпин перейдут к общению в неформальной обстановке. Предположительно, они переговорят один на один и прогуляются по парку рядом с Домом народных собраний. Вечером, во время неформального ужина, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.