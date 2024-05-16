Песков высказался об отношении России к переговорам с Украиной

Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью РЕН ТВ.

По его словам, тема конфликта на Украине и способы его решения будут обсуждаться и на переговорах в Китае. Песков отметил, что Россию интересует видение китайских коллег возможных перспектив, возможной почвы для начала очередных попыток по урегулированию ситуации.

До этого в Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.

Позже Путин и Си Цзиньпин перейдут к общению в неформальной обстановке. Предположительно, они переговорят один на один и прогуляются по парку рядом с Домом народных собраний. Вечером, во время неформального ужина, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.