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В ГД заметили в грузинских протестах лиц, готовивших беспорядки в России

Пискарев: погромы в РФ и протесты в Грузии готовили одни и те же в интересах США

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Нина Зотина/РИА Новости

Одни и те же инструкторы из американских неправительственных организаций занимались организацией беспорядков в России и недавних протестов в Грузии против закона об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

«Узнали в толпах протестующих в Грузии знакомые лица. Это те же инструкторы из американских неправительственных организаций, что готовили погромы в России», — подчеркнул он.

По словам Пискарева, они же планировали провокации во время проведения выборов в России в марте этого года.

Упомянутые инструкторы, отметил депутат, после выборов в РФ «взялись за раскачку Грузии». Речь идет о предоставлении протестующим всего необходимого: связи, воды, лекарств, а также юридической и медийной поддержки.

Пискарев назвал этих инструкторов псевдоборцами за демократию.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев счел участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси вмешательством в дела Грузии.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Ранее президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах.

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