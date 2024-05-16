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Турецкая газета нашла «американский след» в возможном заговоре против властей

Aydınlık: заговор против Эрдогана затеяли ориентированные на США секты

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Michael Varaklas/AP

Ориентированные на США секты принимали участие в возможном заговоре против властей Турции в рядах правоохранительных органов страны. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Гражданин Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был одним из главарей в преступной организации Бора Каплана, заявил, что он является секретным свидетелем по делу о заговоре, пишет издание.

Сертчелик заявил, что полиция заставила его перечислить имена ряда руководителей в правящей партии Ak Parti. После этого были задержаны начальники полиции, которые были отстранены от работы.

По данным Aydınlık, национальная разведывательная организация и силы безопасности Турции установили, что указанные лица руководили заговором, направленным против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что в заговоре участвуют некоторые секты, ориентированные на Соединенные Штаты.

15 мая главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства.

За день до этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов.

Кроме того, в Турции ранее уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. Силовики провели в их домах обыски.

По данным газеты Hürriyet, заговор может быть направлен на восстание против правительства Турции, разглашение секретных материалов, также он может заключаться в попытке повлиять на высокопоставленных чиновников, в том числе судей.

Ранее Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в рядах правоохранительных органов республики заявил, что власти знают «кукловодов».

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