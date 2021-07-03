Прилепин забыл позвонить Зюганову для обсуждения коалиции

Переговоры сопредседателя «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Захара Прилепина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова о возможном создании межпартийной коалиции пока не состоялись. Об этом писатель и политик рассказал в интервью «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос о договоренности позвонить Зюганову 28 июня, Прилепин признался, что просто забыл об этом.

«Вот вы мне сказали про это, и я вспомнил, что не позвонил», — сказал Прилепин. Он добавил, что хочет выждать еще несколько недель, «когда уже вся эта шумиха сойдет». После этого представитель СРЗП планирует начать переговоры с Зюгановым.

Ранее Геннадий Зюганов, по информации СМИ, после неожиданного визита Прилепина на съезд КПРФ предложил ему созвониться в ближайший понедельник. После этого сопредседатель СРЗП и двое его коллег решили покинуть мероприятие.

Полный текст интервью Захара Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте позднее на «Газете.Ru».