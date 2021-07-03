Сенатор блокирует назначения в Госдеп из-за «Северного потока — 2»

Сенат США не может утвердить кандидатуры на ключевые должности в Госдепартаменте из-за республиканца Теда Круза, который блокирует кандидатуры, чтобы вынудить администрацию президента Джо Байдена жестче действовать против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что сенатор от штата Техас настаивает на том, чтобы власти страны ввели санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. До тех пор, пока это не произойдет, Круз намерен мешать утверждению 13 кандидатов, которых ранее одобрил комитет сената по международным делам.

В списке представлены Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, Дэниел Критенбринк — кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Также республиканец заблокировал кандидатов на посты двух заместителей главы Госдепартамента, помощника госсекретаря по международным вопросам, касающимся наркотиков, и послов в Сомали, Алжире, Демократической Республике Конго и других странах Африки.

По данным NBC, в большинстве случаев эти кандидаты не будут иметь отношения к американской политике в отношении российского газопровода.

Ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (1 октября 2021 года — 30 сентября 2022 года) не были включены новые санкции против России.