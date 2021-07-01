Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может перечеркнуть нормализацию отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, стремление Киева в альянс может добавить нестабильности.

«Устремление [Киева] в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядной напряженности по всему периметру наших границ», — сказал он в интервью Первому каналу.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина войдет в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна хотела бы вступить в Евросоюз и НАТО в течение 5-10 лет. При этом он назвал две причины, почему украинское государство до сих пор не вступило в ЕС: незаконченная работа государства над европейскими стандартами; ряд европейских стран, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.