Двое иностранцев подрались, не сумев понять друг друга через онлайн-переводчик

В Барнауле иностранцы не поняли друг друга с помощью онлайн-переводчика и подрались, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Конфликт между уроженцами двух зарубежных государств произошел в одном из ночных клубов Барнаула. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались объясниться, но почти не понимали друг друга.

Разговор через онлайн‑переводчик тоже не помог, и общение быстро перешло в рукоприкладство. В результате один из участников получил перелом челюсти, а в отношении второго возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Нападавший принес потерпевшему письменные извинения, но тот от них отказался. В итоге мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного района Барнаула вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

