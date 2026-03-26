Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Двое иностранцев подрались, не сумев понять друг друга через онлайн-переводчик

В Барнауле иностранцы подрались в ночном клубе из-за языкового барьера
Shutterstock

В Барнауле иностранцы не поняли друг друга с помощью онлайн-переводчика и подрались, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Конфликт между уроженцами двух зарубежных государств произошел в одном из ночных клубов Барнаула. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались объясниться, но почти не понимали друг друга.

Разговор через онлайн‑переводчик тоже не помог, и общение быстро перешло в рукоприкладство. В результате один из участников получил перелом челюсти, а в отношении второго возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Нападавший принес потерпевшему письменные извинения, но тот от них отказался. В итоге мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного района Барнаула вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!