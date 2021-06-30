В Госдуме ответили Киеву на заявление, что русские – нацменьшинство в Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал РИА «Новости» слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что русские в Украине являются национальным меньшинством и не могут считаться коренным народом.

«То ли он в кулуарах истории заблудился, теперь в итоги переписи населения забыл заглянуть. Его послушать - так русские на Украине появились только после майдана, а до этого времени на Украине про них никто не слышал. Прискорбно, что такая заблудшая овечка назначена главным дипломатом Украины. Но мы живём в эпоху, когда первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол. Вот так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть», — сказал Бальбек.

Депутат напомнил, что в Европе коренными считаются народы, которые жили на данной территории на период образования существующих границ государства и сформировались как народ на данной территории.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и русские — два разных народа, которые «могли бы жить в духе добрососедства, если бы не Россия». Заявление было сделано в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские — один народ.