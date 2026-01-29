Легенда «Локомотива» считает, что команда может выиграть РПЛ текущего сезона

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что команда может выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) текущего сезона, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» нет смысла списывать с чемпионских счетов, ведь впереди еще целых двенадцать туров. «Зенит» и «Краснодар» еще могут потерять очки, а «Локомотив» может воспользоваться этим», — сказал Сенников.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

