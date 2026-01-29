Размер шрифта
В Сбере назвали цель «Школы 21»

Ведяхин: «Школа 21» помогает получить востребованное образование в IT-сфере
Пресс-служба Сбера

«Школа 21» от Сбера помогает россиянам старше 18 лет получить востребованное образование в сфере IT, содействуя цифровой трансформации России, заявил телеканалу «Россия 24» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы фокусируемся на создании комплексных условий и инновационных инструментов, позволяющих участникам образовательного процесса успешно раскрыть свой потенциал и приобрести актуальные навыки», — сказал он.

Ведяхин добавил, что срок обучения в «Школе 21» зависит от выбранной профессии.

«Обучение профессии разработчика займет от 1,5 до 2 лет. По другим специальностям, среди которых DevOps, SRE-инженер, Data Scientist, тестировщик и другие – от 6 до 12 месяцев», — сказал он.

Напомним, на сегодняшний день «Школа 21» представлена в 21 городе России и за рубежом.
 
