Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в обращении к главам МИД стран Евросоюза заявил, что альтернативы санкциям против России нет. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он призвал союзников на Западе ввести санкции против России, которые затронут так называемый «теневой флот» и нефтяные компании. По его словам, 20-й пакет рестрикций должен быть сильным.

«Я еще раз подчеркнул, что нет альтернативы усилению давления на Россию. Путем блокирования ее теневого флота. Путем принятия мощного 20-го пакета санкций. По американскому примеру», — сообщил Сибига.

Министр иностранных дел республики также призвал партнеров сделать 2026 год «решающим» для европейской интеграции Украины.

До этого глава МИД Франции Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России. Он утверждает, что действия России на Украине якобы свидетельствуют о нежелании «добросовестно вести переговоры».

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России, который призван ограничить ее доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать теневой флот и схемы обхода рестрикций.

Ранее глава МИД Чехии не увидел причин для снятия санкций с России.