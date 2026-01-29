Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Самолет польского министра обороны вернули в Варшаву после взлета

Самолет министра обороны Польши вернули в Варшаву из-за неисправности
Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Правительственный самолет, на борту которого находился вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, был вынужден вернуться в аэропорт Варшавы после взлета по причине технической неисправности. Об этом телеканалу Polsat News сообщил источник в Министерстве обороны.

По информации Polsat News, правительственный самолет с делегацией во главе с Косиняком-Камышем, направлявшийся на базу НАТО, расположенную в немецком городе Рамштайн, совершил вынужденное возвращение на военный аэродром.

«Встреча вице-премьера с генсеком НАТО перенесена на два часа: пресс-конференция главы Минобороны запланирована на 17:00 вместо первоначально объявленных 15:00», — добавило издание.

Польское агентство PAP отметило, что причиной возвращения стала индикация одной из контрольных ламп, сигнализировавшая о возможной неисправности, связанной с шасси самолета.

В начале января военный контингент Польши возглавил постоянную военно-морскую группу НАТО на Балтике. Косиняк-Камыш отметил, что новая миссия продлится до 15 августа.

Ранее министр обороны Польши заявил о ненужности размещения польских военных в Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!