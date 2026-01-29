Самолет польского министра обороны вернули в Варшаву после взлета

Правительственный самолет, на борту которого находился вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, был вынужден вернуться в аэропорт Варшавы после взлета по причине технической неисправности. Об этом телеканалу Polsat News сообщил источник в Министерстве обороны.

По информации Polsat News, правительственный самолет с делегацией во главе с Косиняком-Камышем, направлявшийся на базу НАТО, расположенную в немецком городе Рамштайн, совершил вынужденное возвращение на военный аэродром.

«Встреча вице-премьера с генсеком НАТО перенесена на два часа: пресс-конференция главы Минобороны запланирована на 17:00 вместо первоначально объявленных 15:00», — добавило издание.

Польское агентство PAP отметило, что причиной возвращения стала индикация одной из контрольных ламп, сигнализировавшая о возможной неисправности, связанной с шасси самолета.

В начале января военный контингент Польши возглавил постоянную военно-морскую группу НАТО на Балтике. Косиняк-Камыш отметил, что новая миссия продлится до 15 августа.

Ранее министр обороны Польши заявил о ненужности размещения польских военных в Гренландии.