На старт фестиваля «Гонка Легкова — 2026» выйдут олимпийские чемпионы и звезды спорта

В «Лужниках» пройдет «Гонка Легкова — 2026»
Пресс-служба «Гонки Легкова»

Лыжный фестиваль «Гонка Легкова — 2026» пройдет в Лужниках с 13 по 15 февраля. В фестивале примут участие олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены и известные медийные гости. Мероприятие пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы.

13 февраля состоится «Гонка Легкова.Скорость»: профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 км. 14 февраля пройдут главные старты: «Гонка Легкова.Любители» на дистанции 10 км и «Гонка Легкова.Профессионалы» — соревнования среди ведущих лыжников страны и сборной России, за которыми можно будет следить в прямом эфире на «Матч ТВ». 15 февраля пройдет «Гонка Легкова.Дети».

К фестивалю присоединятся и представители других видов спорта — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Денис Глушаков и другие. Также в мероприятии примут участие и медийные гости: актер Никита Манец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, ведущая Матч ТВ Юлия Астахова.

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков, который является идейным вдохновителем мероприятия, подчеркнул, что для него фестиваль 2026 года является особенным.

«Впервые мы проводим фестиваль в черте города, и это правда очень круто: событие такого масштаба становится настоящим городским зимним праздником. Я уверен, что нас ждет очень красивый уик-энд», — сказал Легков.

Ранее Савелий Коростелев рассказал о поддержке иностранцев во время гонок на Кубке мира.
 
