Кремль настаивает на встрече Путина и Зеленского в Москве, а не в ОАЭ

Песков: Россия для встречи Путина и Зеленского рассматривает Москву, а не ОАЭ

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, если она состоится, может пройти только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно давала понять: если Зеленский хочет встречи, ему следует приехать в российскую столицу. Ответа от Киева на это предложение до сих пор не поступило.

«Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи с Зеленским», — сказал Песков.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.