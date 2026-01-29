В США назвали главное разногласие между Вашингтоном и Тегераном

Главным разногласием между США и Ираном стало требование Вашингтона ограничить дальность действия иранских баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иран отказался выполнить требование США и заявил, что будет обсуждать только свою ядерную программу. По данным источников, иранские баллистические ракеты вызывали наибольшее беспокойство у Израиля, поскольку Тель-Авив потратил значительную часть средств противоракетной обороны на перехват ракет во время эскалации конфликта с Ираном в прошлом году.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.