Культура

«Может запросто деньги двигать»: назван размер пенсии Андрея Макаревича в РФ

Финаналитик Беляев: пенсия Андрея Макаревича может превышать 70 тыс. рублей
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом)/VK Видео

Пенсия фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) может превышать 70 тыс. рублей, несмотря на эмиграцию музыканта. Об этом изданию «Абзац» сообщил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Беляев отметил, что базовая пенсия Макаревича составляет около 26,5 тыс. рублей, но ему также полагается доплата порядка 40 тыс. рублей за звание народного артиста России.

«Если он до сих пор зарабатывает в России и перечисляет деньги в Пенсионный фонд, в общем сейчас выйдет 71,5 тыс. рублей. Это при минимальных отчислениях», — заявил эксперт.

За государственные награды и звание ветерана труда, подчеркнул Беляев, Макаревичу не предусмотрены дополнительные выплаты, но тем не менее артист, включенный в список иноагентов в России, сохраняет за собой право распоряжаться пенсией.

«С [иноагентского] спецсчета можно платить налоги и доходы в бюджет. Если у него есть недвижимость в России, он может с него запросто деньги туда двигать», — рассказал Беляев.

Недавно предприниматель Андрей Матус заявил, что певицу Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича спонсирует бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) за границей.

Ранее СМИ сообщили, что Долина рискует потерять 150 млн рублей в 2026 году.
 
