Россиянка фиктивно регистрировала мигрантов и стала фигуранткой более 100 уголовных дел

В Калининграде 34-летняя женщина стала фигуранткой более 100 уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в период с апреля по октябрь прошлого года. Предварительно, местная жительница прописала у себя дома более 100 иностранцев, которые никогда не проживали по этому адресу. За свои услуги она брала с каждого мигранта от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую. В ее отношении возбуждено более 100 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ — их объединили в одно производство. Фиктивно прописанных иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

До этого в Рязани полиция пресекла фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает ryazan.kp.ru. Мужчина фиктивно зарегистрировал шестерых иностранцев, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин незаконно легализовал в стране почти 3 тысячи мигрантов и получил срок.
 
