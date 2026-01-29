«До свидания!»: Харламов со скандалом покинул студию из‑за ссоры с Дороховым

Комик Гарик Харламов эмоционально покинул студию шоу «Не своя игра» Егора Крида из-за спора с Денисом Дороховым. Выпуск опубликован на VK Видео.

Инцидент случился во время одного из раундов. Когда Харламову дали подсказку, Дорохов резко отреагировал. Коллега уже не раз проявлял нетерпимость во время выпуска, из-за чего Харламов не сдержался.

«Я не буду с ним разговаривать. Пусть орет. Я поеду! Я хочу встать и уйти, простите. Без смеха. До свидания!» — сказал юморист, после чего покинул площадку.

Харламов объяснил, используя матерные выражения, что его «напрягает и выбешивает» поведение Дорохова и он не намерен продолжать разговаривать в подобном тоне. Однако через некоторое время Харламов вернулся, после чего съемки возобновились. Обстановку на площадке помог разрядить другой участник выпуска — комик Азамат Мусагалиев.

В финале конфликт между ведущими шоу «Кстати» полностью разрешился: они обнялись, а также в шутку «назначили виноватым» певца Прохора Шаляпина, соведущего Егора Крида.

