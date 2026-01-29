Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

«До свидания!»: Харламов со скандалом покинул студию из‑за ссоры с Дороховым

Комик Харламов ушел со съемок шоу «Не своя игра» после конфликта с Дороховым
YouTube

Комик Гарик Харламов эмоционально покинул студию шоу «Не своя игра» Егора Крида из-за спора с Денисом Дороховым. Выпуск опубликован на VK Видео.

Инцидент случился во время одного из раундов. Когда Харламову дали подсказку, Дорохов резко отреагировал. Коллега уже не раз проявлял нетерпимость во время выпуска, из-за чего Харламов не сдержался.

«Я не буду с ним разговаривать. Пусть орет. Я поеду! Я хочу встать и уйти, простите. Без смеха. До свидания!» — сказал юморист, после чего покинул площадку.

Харламов объяснил, используя матерные выражения, что его «напрягает и выбешивает» поведение Дорохова и он не намерен продолжать разговаривать в подобном тоне. Однако через некоторое время Харламов вернулся, после чего съемки возобновились. Обстановку на площадке помог разрядить другой участник выпуска — комик Азамат Мусагалиев.

В финале конфликт между ведущими шоу «Кстати» полностью разрешился: они обнялись, а также в шутку «назначили виноватым» певца Прохора Шаляпина, соведущего Егора Крида.

Ранее стало известно, что Тимур Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!