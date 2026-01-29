Размер шрифта
В Москве заочно арестовали экс-руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Экс-главу ОАО «Курорты Северного Кавказа» арестовали по делу о мошенничестве
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московский суд заочно арестовал бывшего руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Билалова Ахмеда Гаджиевича сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», – уточнили представители пресс-службы.

Накануне в суд поступило прошение от правоохранительных органов о заочном аресте Билалова. При этом остается неясным, связано ли данное уголовное дело с прежними обвинениями, предъявленными бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России.

Билалов покинул территорию России в 2013 году, вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин выразил критику относительно прогресса строительства ряда олимпийских объектов в Сочи. Претензии касались постоянных изменений графика строительства и увеличению сметы. Билалов вместе с семьей уехал в Германию, не дожидаясь вызова на допрос. Он был объявлен в розыск.

Ранее Билалов был лишен должностей и обвинен в злоупотреблении полномочиями в 2013 году.
 
