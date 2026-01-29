Размер шрифта
В Кремле не считают переговоры в Абу-Даби продолжением Стамбула

Песков: переговоры в Абу-Даби не являются продолжением стамбульских контактов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Переговоры в столице ОАЭ не являются продолжением стамбульских контактов, это другой процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, это другие контакты по своему характеру», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, имеют ли переговоры в Абу-Даби некую преемственность от прошлогодних переговоров в Стамбуле.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.
 
