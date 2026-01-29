Размер шрифта
Мадонна вышла в свет в шапке с военной кокардой СССР

Певица Мадонна пришла на фестиваль подруги в ушанке, стилизованной под советскую
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Мадонна (настоящее Мадонна Луиза Чикконе) вышла в свет в шапке с военной кокардой СССР в виде красной звезды. Новым фото она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В этом образе Мадонна пришла на художественный фестиваль своей подруги Дейм Трейси Эмин в Великобритании. В ушанке, стилизованной под советскую, звезда позировала напротив картин Эмин и на улицах города Маргейт, где проходила выставка.

«Приятно не делиться новостями о ненависти и покушениях на жизнь, а прославлять человеческие отношения и способность искусства возвышать людей», — написала певица.

Накануне артистка публично поздравила свою приемную дочь с днем рождения. Мерси Джеймс исполнилось 20 лет. Звезда поделилась редкими семейными кадрами в социальных сетях.

Ранее Мадонна и Гай Ричи впервые за много лет вместе появились на публике.
 
