Максим Фадеев нашел потерянный альбом звезды 90-х: «Капсула времени»

Продюсер Максим Фадеев спустя нашел потерянный альбом звезды 90-х Лены Зосимовой. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фадеева, записанный больше 20 лет назад альбом его команда нашла в архивах и предложила выпустить.

«Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Все в нем — аранжировки, музыка, тексты — сделано мной», — написал он.

Продюсер отметил, что 50-летняя Зосимова сейчас живет закрыто, хотя ее регулярно просят вернуться на сцену.

Елена Зосимова — певица и актриса, дочь основателя телеканала «MTV Россия» Бориса Зосимова. В 1991 году Зосимова дебютировала в телеконкурсе «Утренняя звезда», в 1995 выпустила первый альбом «Все впереди», куда вошли песни «Этот новый парень», «Не сходи с ума», «Линия любви» и «Тонкий лёд».

В 2025 году Фадеев назвал свое главное профессиональное достижение.

Ранее Фадеев заявил о снижении качества музыки из-за ИИ.