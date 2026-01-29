Размер шрифта
Наука

Найдена неожиданная связь между проблемами с кишечником и болезнью Альцгеймера

SR: воспаление в кишечнике связано с накоплением белка болезни Альцгеймера в мозге
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые нашли новые доказательства связи между состоянием кишечника и развитием болезни Альцгеймера. Исследование международной группы под руководством специалистов Университета Висконсина показало: у людей с признаками нейродегенерации уровень воспаления в кишечнике выше, а это напрямую связано с накоплением патологических белков в мозге. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ранее эксперименты на животных уже показывали, что изменения микробиома могут передавать признаки болезни Альцгеймера молодым мышам. Новое исследование уточняет возможный механизм этого процесса — хроническое воспаление.

Ученые проанализировали образцы кала 125 участников двух программ по профилактике болезни Альцгеймера. В них измеряли уровень кальпротектина — белка, который служит маркером воспаления в кишечнике. Участники также прошли когнитивные тесты, опросы о семейной истории заболевания и генетические анализы, а часть из них — нейровизуализацию для выявления амилоидных бляшек в мозге.

Оказалось, что уровень кальпротектина повышается с возрастом, но особенно высоким он был у людей с амилоидными бляшками — характерным признаком болезни Альцгеймера. Более того, рост кишечного воспаления сопровождался увеличением других биомаркеров заболевания и снижением показателей памяти. Эта связь наблюдалась даже у участников без клинического диагноза деменции.

«Мы показали, что у людей с болезнью Альцгеймера воспаление в кишечнике выражено сильнее. А у тех, у кого оно выше, в мозге накапливается больше амилоидных бляшек», — пояснила психолог Барбара Бендлин из Университета Висконсина.

По одной из гипотез, изменения микробиома повышают проницаемость кишечного барьера. В результате в кровь попадают воспалительные молекулы и токсины, которые могут нарушать защиту мозга, усиливать нейровоспаление и способствовать повреждению нейронов.

«Хроническое, слабовыраженное воспаление может годами незаметно накапливать ущерб и в итоге запускать нейродегенеративные процессы», — отметила бактериолог Федерико Рей, соавтор исследования.

Сейчас ученые продолжают работу на животных моделях, проверяя, могут ли диетические изменения, усиливающие воспаление в кишечнике, провоцировать развитие аналогов болезни Альцгеймера у мышей.

Несмотря на десятилетия исследований, эффективного лечения болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Однако понимание роли кишечника и воспаления приближает ученых к более целостной картине заболевания — и, возможно, к новым стратегиям профилактики и терапии.

Ранее была найдена неожиданная причина изменений в развитии мозга у современных подростков.
 
