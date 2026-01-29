Три рыбака пропали на Байкале, их ищут спасатели

На Байкале пропали три рыбака, их ищут сотрудники МЧС

На Байкале спасатели выехали на поиски пропавших рыбаков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в бухте «Безымянная», откуда рыбаки должны были вернуться 27 января, однако на связь они так и не вышли. Сотрудники экстренных служб выехали на поиски пропавших. В операции спасения задействованы три спасателя и вездеход «Трекол».

До этого рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде. Сначала прохожие попытались помочь ему самостоятельно, но ничего не вышло. В результате совместных усилий сотрудников экстренных служб и очевидцев мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

Ранее на юге Сахалина льдину с рыбаками унесло в море.