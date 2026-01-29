Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

У берегов Махачкалы завершили операцию по спасению танкера «Каспиан шива»

В порту Махачкалы заявили о завершении операции по спасению иранского танкера
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению севшего на мель иранского судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу морской гавани.

«Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала», — говорится в заявлении.

По информации пресс-службы, в машинное отделение судна попала забортная вода, в связи с чем оно начало тонуть. На этом фоне экипаж подал сигнал бедствия, на помощь сухогрузу направили два буксира. При этом прибывшие на место спасатели осуществили полный комплекс предусмотренных на подобный случай мероприятий, подчеркивается в сообщении.

29 января Telegram-канал SHOT написал, что у берегов Махачкалы терпит бедствие иранский танкер «Каспиан шива». Судно село на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта. Никакой информации о пострадавших не поступало.

5 января сухогруз из Болгарии, на борту которого находились 11 человек, застрял в российской акватории Черного моря. Судно Happy Aras шло под флагом Вануату и следовало из Варны в Новороссийск, но село на мель в районе краснодарского мыса Железный Рог. В связи с этим экипаж запросил эвакуацию.

Ранее грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!