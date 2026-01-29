У берегов Махачкалы завершили операцию по спасению танкера «Каспиан шива»

В порту Махачкалы заявили о завершении операции по спасению иранского танкера

В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению севшего на мель иранского судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу морской гавани.

«Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала», — говорится в заявлении.

По информации пресс-службы, в машинное отделение судна попала забортная вода, в связи с чем оно начало тонуть. На этом фоне экипаж подал сигнал бедствия, на помощь сухогрузу направили два буксира. При этом прибывшие на место спасатели осуществили полный комплекс предусмотренных на подобный случай мероприятий, подчеркивается в сообщении.

29 января Telegram-канал SHOT написал, что у берегов Махачкалы терпит бедствие иранский танкер «Каспиан шива». Судно село на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта. Никакой информации о пострадавших не поступало.

5 января сухогруз из Болгарии, на борту которого находились 11 человек, застрял в российской акватории Черного моря. Судно Happy Aras шло под флагом Вануату и следовало из Варны в Новороссийск, но село на мель в районе краснодарского мыса Железный Рог. В связи с этим экипаж запросил эвакуацию.

Ранее грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону.