Ученые рассказали, как могут повлиять оценки за поведение на ребенка

Министерство просвещения РФ планирует с 1 сентября 2026 года ввести во всех российских школах оценку за поведение учащихся. Нововведение разрабатывается на основе пилотного проекта, прошедшего в 89 школах семи регионов, и, по замыслу ведомства, должно усилить воспитательную роль школы, помочь формированию личности и стать инструментом индивидуальной поддержки учеников. Эксперты Пермского Политеха считают, что при грамотной реализации система может дать позитивный эффект, однако требует очень точной настройки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Клинический психолог, ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ Михаил Сухогузов объяснил, что подобная практика опирается на механизм оперантного научения — закрепление желательного поведения через внешние стимулы. Это может помочь скорректировать явные девиантные проявления, но несет риск подмены внутренней мотивации формальным «соответствием правилам».

Заведующий кафедрой ПНИПУ, кандидат социологических наук Михаил Ермаков отметил, что инициатива отражает более широкий запрос общества. Традиционные институты социализации — семья и школа — во многом утратили влияние, уступив его цифровой среде и социальным сетям. В этих условиях государство пытается восстановить роль школы как ключевого агента передачи норм и ценностей.

При этом ученые подчеркнули: объективная оценка поведения — одна из самых сложных задач. На нее неизбежно влияют субъективные факторы — личные отношения учителя и ученика, эмоциональное состояние педагога, «эффект ореола», когда успехи в учебе отражаются на восприятии поведения. Снизить риски, по мнению экспертов, можно только при четких, прозрачных и заранее известных критериях.

Особое внимание следует уделить возрастной психологии. В младшей школе отметка за поведение может восприниматься ребенком как оценка личности («я плохой»), а в подростковом возрасте — либо вызвать протест, либо привести к тревожной гипер-адаптации. Еще одна опасность — навешивание ярлыков на детей с трудностями социализации, что способно усилить стресс и снизить учебную мотивацию.

Эксперты ПНИПУ сошлись во мнении: система будет работать только при выполнении нескольких условий. Оценка должна быть не карательным инструментом, а поводом для диалога между школой, учеником и семьей; акцент необходимо сместить с наказания на развитие социальных навыков; сам процесс оценивания желательно сделать коллегиальным, чтобы снизить субъективность. В противном случае нововведение рискует превратиться в формальный контроль, не решающий воспитательных задач.

