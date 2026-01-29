Размер шрифта
В Германии Мерца призвали позвонить Путину ради урегулирования ситуации на Украине

Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца позвонить Путину для достижения мира на Украине
Axel Schmidt/Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы приблизить достижение мира на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Если вы можете и, прежде всего, хотите, то проявите как глава правительства ФРГ уверенность в себе, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и процветания на европейском континенте», — сказал Хрупалла.

По его словам, в противном случае канцлеру стоит сосредоточиться на внутренней политике и попытаться проводить курс, отвечающий интересам граждан Германии.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. По его словам, Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией. При этом немецкий канцлер подчеркнул, что говорит эти слова «не потому, что находится на востоке Германии».

В ноябре Хрупалла заявил о необходимости политики разрядки в отношениях с Россией. По его мнению, европейские страны и Москва «должны протянуть друг другу руки». Это необходимо, чтобы предотвратить начало большой войны в регионе, отметил политик.

Ранее в России отреагировали на заявление Мерца о восстановлении отношений с Москвой.
 
