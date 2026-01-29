Размер шрифта
Полянский назвал переговоры РФ и США крушением надежд спонсоров проекта «анти-Россия»

Полянский: успех переговоров РФ и США ведет к краху проекта «анти-Россия»
Global Look Press

Успех переговоров РФ и США — это крушение надежд спонсоров Украины на реализацию проекта «анти-Россия». Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

«Представителей киевского режима и их спонсоров заботят не жизни украинцев и россиян, а судьба засевшего в Киеве с 2014 года коррумпированного режима», — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона принимает активное участие в переговорном процессе и ищет пути решения украинского кризиса. По словам Полянского, на переговорах с американскими представителями оппоненты смогли убедиться в искренней заинтересованности Москвы в политико-дипломатическом решении конфликта на Украине.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
 
