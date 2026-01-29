Размер шрифта
Глава делегации РФ заявил о «грустном» настроении украинцев на переговорах в Абу-Даби

Глава ГРУ Костюков: у украинцев грустное настроение на переговорах в Абу-Даби
Александр Рюмин/РИА Новости

У представителей Украины было «грустное» настроение на переговорах по урегулированию украинского конфликта, прошедших в Абу-Даби. Об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, сообщает телеканал «Россия 1».

«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее», — сказал Костюков, отвечая на вопрос журналиста о настроении на переговорах в Абу-Даби.

23 и 24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял Костюков. Как рассказал украинский президент Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. Местом их проведения снова станут Абу-Даби.

Ранее в Госдуме согласились с Фицо о сроках завершения СВО.
 
