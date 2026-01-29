Размер шрифта
В Кремле раскрыли главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ

Песков: двусторонние отношения являются главной темой беседы Путина и лидера ОАЭ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ключевой темой переговоров президента РФ Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном являются двусторонние отношения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главное — двусторонние отношения», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о темах переговоров двух лидеров.

Переговоры президентов РФ и ОАЭ проходят 29 января в Кремле. В том числе во встрече принимают участие специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с Вашингтоном и Киевом в Абу-Даби.

В ходе беседы Путин заявил, что РФ признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. Также глава государства поблагодарил Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна за внимание, которое было уделено российской делегации в Абу-Даби.

Ранее Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз.
 
