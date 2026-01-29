В Госдуме после трагедии в Кузбассе призвали выделять на здравоохранение 7% от ВВП

Чтобы в России не случались трагические истории, как в доме-интернате в Кемеровской области, на здравоохранение необходимо выделять не менее 7% от ВВП страны. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Очередные страшные новости из социальных учреждений, где вообще-то должны заботиться о людях и помогать им, а не сводить их в могилу из-за чьей-то преступной халатности. На этот раз — из Прокопьевска, где в психоневрологическом доме-интернате (предположительно, от гриппа) в январе умерли сразу девять пациентов. То есть уроки из пандемии сделаны не были. Сколько уже таких случаев было по всей России, когда в малых городах и поселках умирали или погибали беззащитные и часто никому не нужные люди? Объединяет эти случаи одно — бездушное отношение персонала, который работает за копейки; администрации, которой главное нарисовать красивый отчет; местных властей, для которых старики и инвалиды — это обуза и лишние расходы бюджета», — сказал Миронов.

По мнению депутата, ситуация может измениться к лучшему, если на сферу здравоохранения выделять больше средств, а государственную политику в этой сфере — пересмотреть.

«На здравоохранение необходимо выделять не менее 7% от ВВП страны. Только тогда будут необходимые средства на поликлиники, больницы, интернаты, диспансеры, зарплаты врачам и работникам, на лекарства и оборудование. Проще говоря — на качественную медицинскую помощь. Точно так же надо увеличить финансирование учреждений соцзащиты. И, разумеется, качественно менять систему контроля как за расходованием бюджетных средств, так и за деятельностью учреждений. Усилять ответственность за халатность и другие нарушения для персонала и чиновников. Они должны криком кричать, если видят нарушения, а не скрывать их! Пока мы не пересмотрим государственную политику в этой сфере и не перестанем экономить на несчастных и обездоленных людях, пока не наведем порядок — трагедии будут продолжаться», — заявил Миронов.

В январе в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами умерли девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семеро скончались из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двое умерли в больнице после госпитализации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверки во всех социальных интернатах региона.

Ранее в лесу под Прокопьевском нашли захоронения пациентов интерната.