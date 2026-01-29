Двухлетний ребенок не выжил после того, как мать забыла его в машине на 9 часов

В Малайзии мать забыла отвезти сына в детсад и оставила его в машине на 9 часов

В Малайзии двухлетний ребенок просидел в раскаленной на солце машине девять часов, пока его мать работала, сообщает издание MSNews.

Несчастный случай произошел во вторник, 27 января, в штате Негери-Сембилан. Утром 35-летняя женщина усадила сына в машину и, по версии полиции, просто забыла высадить его у детсада, а затем поехала на работу.

Около 8:00 она припарковалась у банка и ушла, оставив малыша запертым в салоне под палящим солнцем. Только около 17:00, когда у женщины закончился рабочий день, она поняла, что сын все еще находится в машине.

Крики матери услышали сотрудники соседних магазинов, и около 18:15 в полицию поступило сообщение о том, что в машине найден ребенок без сознания. Его забрали в больницу, но было уже слишком поздно.

Мать мальчика задержали на месте происшествия, но наутро отпустили под залог. Ей грозит ответственность за жестокое обращение или пренебрежение в отношении ребенка.

