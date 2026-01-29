Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Двухлетний ребенок не выжил после того, как мать забыла его в машине на 9 часов

В Малайзии мать забыла отвезти сына в детсад и оставила его в машине на 9 часов
Oriental Daily

В Малайзии двухлетний ребенок просидел в раскаленной на солце машине девять часов, пока его мать работала, сообщает издание MSNews.

Несчастный случай произошел во вторник, 27 января, в штате Негери-Сембилан. Утром 35-летняя женщина усадила сына в машину и, по версии полиции, просто забыла высадить его у детсада, а затем поехала на работу.

Около 8:00 она припарковалась у банка и ушла, оставив малыша запертым в салоне под палящим солнцем. Только около 17:00, когда у женщины закончился рабочий день, она поняла, что сын все еще находится в машине.

Крики матери услышали сотрудники соседних магазинов, и около 18:15 в полицию поступило сообщение о том, что в машине найден ребенок без сознания. Его забрали в больницу, но было уже слишком поздно.

Мать мальчика задержали на месте происшествия, но наутро отпустили под залог. Ей грозит ответственность за жестокое обращение или пренебрежение в отношении ребенка.

Ранее отец забыл на улице автолюльку с новорожденным сыном и переехал его.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!