Путин перечислил лучшие периоды в истории России
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какие периоды в истории России он считает лучшими.
«Много было славных периодов в истории России. Петровские времена, когда были значимые реформы, правление Екатерины II, а во времена Александра I Россия превратилась в супердержаву», — сказал Путин.
Он напомнил, что нужно учить историю и уважать.
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