Путин перечислил лучшие периоды в истории России

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какие периоды в истории России он считает лучшими.

«Много было славных периодов в истории России. Петровские времена, когда были значимые реформы, правление Екатерины II, а во времена Александра I Россия превратилась в супердержаву», — сказал Путин.

Он напомнил, что нужно учить историю и уважать.

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