Путин усомнился в целесообразности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Вот что встречаться с Зеленским, если он отдал руководство под внешнее управление? Все вопросы решаются в Вашингтоне и Берлине», — сказал глава государства в ходе «Прямой линии».

При этом президент уточнил, что не отказывается от встречи.

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В апреле президент России ответил на предложение главы Украины встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Путин заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.

При этом он подчеркнул, что, если Зеленский намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.

9 июня Путин сообщил, что ему есть что обсудить с Зеленским, кроме Донбасса. Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.

Позднее украинский президент заявил, что Россия «оттягивает» начало переговоров, а на встрече с российским лидером может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. Зеленский также подчеркнул, что встреча с Путиным «неизбежна».