Экс-депутат Рады предсказал распад Украины на четыре части

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил, что Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, в текущей ситуации власти Украины «должны предполагать», какие территории страна потеряет в будущем.

«Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», – заявил Мураев.

Он добавил, что страны Запада, безвозмездно вкладывая деньги в приграничные территории Украины и выдавая украинцам свои паспорта, действуют в собственных интересах.

«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», – подчеркнул экс-парламентарий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об угрозе потери Украиной ряда областей из-за «бандеровской и русофобской» идеологии.